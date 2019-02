Eric Nam se lance dans une tournée européenne

Eric Nam, de son vrai nom Nam Yun-do, est en pleine préparation de sa toute première tournée européenne. Le jeune auteur-compositeur-interprète se produira le 4 juin à Lisbonne au Portugal avant d’enchaîner dans 11 villes de 10 pays du Vieux continent. Sa première tournée en Europe l’amènera le 18 juin à Paris.





Chanteur, parolier et compositeur, ce jeune artiste s’est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube, au début des années 2010, où il a partagé des reprises de chansons. Maîtrisant parfaitement l’anglais et le coréen, il est également connu en tant qu’intervieweur de plusieurs stars hollywoodiennes telles que Matt Damon, Jamie Foxx, Chloe Moretz et bien d’autres.





Avant de partir pour le Vieux continent, il se produira en Thaïlande, en Australie et au Japon dès le mois de mars.