Des artistes sud-coréens invités au célèbre festival américain SXSW

Le boys band iKon, la jeune chanteuse Chung-ha et le duo hip-hop XXX vont participer au festival SXSW. Le SXSW compte parmi les festivals les plus importants aux Etats-Unis. Il célèbre autant la musique que les films et les nouvelles technologies, tous les ans en mars depuis 1987.





Son édition de 2019 se tiendra du 8 au 17 mars à Austin, au Texas. Et iKon, Chung-ha et XXX font donc partie des six groupes sélectionnés pour la 7e édition du « Korea Spotlight » qui se déroulera dans le cadre de ce festival le 13 mars.





« Korea Spotlight » est un show-case organisé par la KOCCA (Korea Creative Content Agency) dans le but de présenter de nouveaux talents de la K-pop de différents genres. Le magazine Billboard a déjà annoncé le premier spectacle que le boys band iKon donnera devant le public américain.