Super Junior de retour à Séoul pour son concert « Super Show 7S »

Le groupe Super Junior se produira pour son « Super Junior World Tour Super Show 7S » dans la capitale sud-coréenne. Les 2 et 3 mars, le poids lourd de la K-pop ayant fait ses débuts en 2005 retrouvera le public au parc olympique de Séoul.





La scène réalisée par les deux membres Shindong et Eunhyuk promet d’être inoubliable. Plusieurs morceaux du 8e album repackage « REPLAY » et de l’album spécial « One More Time » seront interprétés.





De plus, chaque membre donnera un spectacle individuel pour le plus grand plaisir de ses fans. Rappelons que le nombre de spectateurs des concerts organisés sous la marque « Super Show » a dépassé les 2 millions en décembre dernier.