Football : Son Heung-min marque un but pour le 4e match de suite

Jeudi dernier, Tottenham s’est imposé 3 à 0 contre Dortmund à Londres en 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Dans cette victoire, Son Heung-min a joué un rôle clef en ouvrant le score à la 47e minute. Il s’agit de son 16e but de la saison et de son premier dans cette ligue. Ainsi, il a parfaitement comblé l’absence des deux principaux joueurs de son équipe, Harry Kane et Dele Alli, en raison d’une blessure.





Le sud-Coréen est en plein essor ces dernier temps. Depuis son retour de la Coupe d’Asie, il a inscrit un but pendant quatre matches d’affilée pour diriger les Spurs vers autant de victoires successives. Durant ses 12 dernières rencontres, il a délivré 11 buts et cinq passes décisives. Cette saison, la formation basée à Londres a remporté la victoire dans tous les matches où il a marqué un but.





Par ailleurs, le jeune homme de 27 ans est surnommé « tueur d’abeilles » par les supporteurs. Car il a inscrit neuf buts durant ses 11 rencontres face à Dortmund dont le maillot est noir et jaune.