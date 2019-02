31e édition du Prix Cha Bum-geun

© YONHAP News

La 31e édition de la cérémonie de remise du Prix Cha Bum-geun s’est tenue mercredi dernier à Séoul. Tirant son nom de l’ancien footballeur légendaire sud-coréen, cette récompense est décernée depuis 1988 aux écoliers présentant un grand potentiel dans ce sport.





A l’occasion de cet événement, Cha a souligné l’importance de l’attention des aînés envers les jeunes joueurs. « C’est grâce à l’affection et aux conseils sincères de mes prédécesseurs que j’ai pu m’illustrer dans le monde et soutenir les jeunes prometteurs depuis plus de 30 ans », s’est-il rappelé. Des personnalités éminentes du football du pays comme Lee Hoe-taik et Kim Jin-kook y ont assisté.





Ki Sung-yueng, Park Ji-sung ou encore Lee Dong-gook sont d’anciens lauréats.