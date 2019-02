Skeleton : Yun Sung-bin gagne le bronze en 7e manche de la Coupe du monde

© YONHAP News

Yun Sung-bin a remporté le bronze lors de la 7e manche de la Coupe du monde de l’IBSF (Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton), qui s’est déroulée dimanche à Lake Placid, aux Etats-Unis.





Le Russe Alexander Tretiakov et le Letton Martins Dukurs ont occupé les deux premières places respectivement avec un temps de 1’47’19’’ et de 1’47’33’’. Le sud-Coréen a signé un chrono combiné de 1’47’44’’ pour compléter le podium.





Avec l’obtention de cette médaille de bronze, Yun a cumulé 1 245 points et a été détrôné par son rival russe (1 269 points) dans le classement général. Durant les cinq premières étapes, la 4e ayant été annulée en raison du mauvais temps, il a récolté un or, deux argents et deux bronzes.





Le 8e arrêt de la compétition se disputera ce samedi à Calgary, au Canada.