JO de Séoul-Pyongyang 2032 : les grandes lignes du projet dévoilées

Les deux Corées ont annoncé leur intention d’organiser ensemble les Jeux olympiques d’été de 2032 dans leur capitale respective. Les grandes lignes de leur projet ont été dévoilées. Parmi les 33 disciplines, Séoul et Pyongyang accueilleront en respectivement 18 et dix, et cinq seront organisées conjointement. Le détail de la répartition et du lieu des épreuves pourra encore être modifié selon les discussions avec le Comité international olympique (IOC). Le budget nécessaire est estimé à 3 800 milliards de wons pour le Sud, soit 2,9 milliards d’euros, et 1 700 milliards de wons pour le Nord, l’équivalent de 1,3 milliard d’euros.





Quelles compétitions sont prévues sur le sol nord-coréen ? Compte tenu de ses infrastructures et de son expérience, le basket-ball, la gymnastique et la lutte ont été évoqués. Le gymnase Ryugyong Chung Ju-yung et le centre sportif de l’université Kim Il-sung accueilleraient ces compétitions. En Corée du Sud, le complexe sportif de Jamsil constituerait le principal site de l’événement, comme lors des JO de Séoul en 1988.





Quelles sont les épreuves qui feraient l’objet d’une organisation commune ? Tout d’abord, l’athlétisme se déroulerait à la fois au stade olympique de Séoul et au stade Kim Il-sung. Les épreuves de taekwondo se disputeraient au KBS Sports World dans la capitale sud-coréenne et au centre de Taekwondo dans celle du Nord, tandis que les matches de football auraient lieu dans six stades au Sud et au stade du Premier-Mai à Pyongyang. La natation se tiendrait aussi dans les deux pays.





Séoul prépare des projets spéciaux pour les disciplines qui se déroulent sur de longues distances, telles que le marathon, le triathlon et le cyclisme. Les autorités prévoient d’organiser ces épreuves dans la zone démilitarisée (DMZ) ou les routes reliant les deux Corées qui seront construites prochainement. Ce afin de mettre sous le feu des projecteurs la DMZ en tant que lieu symbolique de la réconciliation de la péninsule coréenne, divisée depuis plus de 70 ans.





Quel montant pour ces infrastructures ? L’enveloppe sera colossale, en particulier pour le royaume ermite qui n’est pas bien équipé. Les installations coûteraient respectivement 5 900 milliards de wons et 22 600 milliards de wons pour Séoul et Pyongyang, soit 4,5 milliards d’euros et 17,3 milliards d’euros. Le régime de Kim Jong-un projette de combler la majeure partie de cette somme avec les investissements étrangers à la suite de la levée des sanctions.