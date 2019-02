Des officiels nord-coréens au Vietnam en amont du sommet Pyongyang-Washington

ⓒYONHAP News

La Corée du Nord a envoyé ses officiels au Vietnam afin de mener des préparatifs à l’approche du deuxième sommet avec les Etats-Unis. Cette démarche attire d’autant plus l’attention qu’elle laisse deviner l’itinéraire du dirigeant nord-coréen, voire les intentions du royaume ermite à travers cette visite.





Il semble que Kim Jong-un pourrait se rendre dans une usine de smartphones de Samsung Electronics. Hier matin, la délégation dirigée par Kim Chang-son, le secrétaire en chef du Secrétariat de la Commission des Affaires de l'Etat, a quitté Hanoï pour se diriger vers Bac Ninh. Elle a inspecté les environs de l’usine du géant sud-coréen dans la région. En effet, Samsung constitue la plus grande entreprise d’investissements directs étrangers au Vietnam. Celui-ci accueille deux de ses usines, l’une fondée en 2008 à Bac Ninh et l’autre en 2013 à Thai Nguyen. La firme y fabrique presque la moitié de ses smartphones et ses produits représentent 20 % des exportations de ce pays d’Asie du Sud-est.





La visite de Kim III dans ce lieu revêtirait un sens symbolique important en évoquant l’intention de Pyongyang de mettre son économie sur les rails du développement à travers l’innovation et l’ouverture. De plus, visiter une infrastructure du premier conglomérat de Corée du Sud laisserait sous-entendre que le Nord souhaite la participation des entreprises sud-coréennes pour donner un coup de pouce à son économie. On peut alors l’interpréter comme une volonté de renforcer la coopération générale entre les deux Corées.





Les responsables nord-coréens se sont aussi rendus à Lang Son, dans le nord de la capitale vietnamienne, une ville frontalière avec la Chine. Cela laisse entrevoir la possibilité que le numéro un nord-coréen emprunte un train au lieu de prendre un vol pour rejoindre le lieu du sommet. S’il arrive par voie terrestre, il doit obligatoirement passer par l’empire du Milieu. Dans ce cas, le trajet le plus court est de se déplacer à Hanoï à bord d’un véhicule depuis la gare de Lang Son.





Dans quelle autres régions Kim Jong-un pourrait-il se rendre ? Il est fort probable qu’il visite la baie d’Halong, dans l’est du pays, une destination de vacances prisée où son grand-père Kim Il-sung s’est rendu en 1964. Le sommet nord-coréano-américain pourra alors donner lieu à une visite d’Etat du dirigeant nord-coréen au Vietnam. Et Pyongyang pourrait bien en profiter pour lancer des messages à la communauté internationale.