Jang Sa-ik, musicien-chanteur exceptionnel

Il y a un musicien-chanteur qui a sorti son premier album à 47 ans. La vie ne finit certainement pas à cet âge, mais peu de gens se lancent alors dans une carrière tout à fait différente. Et ce chanteur exceptionnel avait exercé plus d’une quinzaine de métiers avant de se lancer dans la musique, employé d’une petite société de négoce, vendeur de meubles et de fruits, ou encore employé du garage dirigé par son beau-frère. L’un de ses clients était alors le manager de Seo Taiji, le célèbre musicien qui a introduit le hip-hop dans le monde de la musique populaire sud-coréenne. Lorsque ce client a dit que le fameux artiste cherchait un joueur de taepyeongso pour son concert, notre musicien-chanteur a déclaré qu’il savait jouer de cet instrument et a ensuite pu monter sur scène.





Quelques temps après, il a dû quitter le garage. Confronté au chômage, il a dressé une liste de ce qu’il pouvait faire et de ce qu’il voulait faire : « jouer du taepyeongso » se trouvait au plus bas de la deuxième catégorie. Il est donc allé voir Lee Gwang-su qui dirigeait un ensemble de samulnori, le jeu à quatre objets. Il lui a supplié de lui permettre d’y jouer du taepyeongso même sans salaire. C’est ainsi qu’il a fait ses débuts en tant que joueur de taepyeongso.





Sa carrière musicale a ensuite pris son envol lorsqu’il a remporté un prix au prestigieux festival Jeonju Daesaseup. Mais son vrai talent s’est révélé lors d’une soirée organisée après un concert, où il a chanté une mélodie folklorique. Le pianiste Im Dong-chang, totalement impressionné par son chant, lui a proposé de le rejoindre pour un concert. C’est ainsi qu’il est devenu l’un des chanteurs traditionnels les plus respectés de tous les temps. Cet artiste s’appelle Jang Sa-ik.





Après son premier concert, Jang Sa-ik a déclaré qu’il éprouvait un véritable bonheur pour la première fois de sa vie et qu’il était reconnaissant à tous ceux qui l’ont aidé à s’épanouir et à se reconvertir enfin dans la carrière de musicien après tant d’années mouvementées. Lorsqu’il chante de sa voix rauque et profonde comme s’il gémissait, chuchotait ou parfois hurlait, les auditeurs sont nombreux à verser des larmes.





L’une des chansons les plus connues de Jang Sa-ik est « L’églantine » qui commence par : « L’odeur de l’églantine me rend si triste... ». Un jour de printemps, l’artiste a senti dans un jardin une odeur parfumée emportée par le vent. Il l’a suivie pour en trouver la source et fini par voir des églantines blanches dans un coin, à moitié cachées parmi les roses splendides. Il s’est identifié à ces fleurs timides et discrètes, et c’est ainsi que la chanson « L’églantine » est née. A l’époque, personne n’avait imaginé que cette mélodie inspirée d’une humble fleur deviendrait plus tard la chanson représentative de l’artiste.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Marché rural » interprété au chant par Jang Sa-ik

2. « Samsik » interprété au chant par Jang Sa-ik

3. « L’océan infini » interprété au chant par Jang Sa-ik