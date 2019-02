Daelim Motorcycle, le numéro un des deux roues en Corée du Sud

© Daelim Motor

Fondée en 1978, la société Daelim Motorcycle est aussi ancienne que l’histoire des deux roues en Corée du Sud. C’est elle notamment qui a développé les premières mobylettes tout terrain et scooter 125 cm3 du pays. Et en particulier son modèle « LEAD 50 » a contribué à ouvrir l’ère de scooters dans le pays. Ensuite il y a eu le succès de ses « Citi Series », ces mobylettes rouges que l’on voit aux quatre coins de toutes les villes sud-coréennes, qui lui a permis de pleinement décoller et s’imposer.





© Daelim Motor

Mais alors que l’intérêt pour les moyens de transport efficaces pour des trajets de courte distance reposait sur l’utilisation de véhicules à propulsion électrique et respectueux de l’environnement, la société a prédit que le marché du deux roues électrique allait se développer rapidement. Et elle a lancé Zappy, un scooter électrique qui se caractérise par moins de bruit et moins d’émissions de carbone, mais qui est tout aussi maniable que n’importe quel scooteur à essence. Et sur un an aussi, il permet de faire une économie de presque 900 dollars. Car sa maintenance est minime et l’électricité est beaucoup moins chère que l’essence.