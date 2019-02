L’économie de l’hydrogène, futur moteur de croissance de la Coree du Sud ?

© YONHAP News

L’économie de l’hydrogène est l’un des termes les plus en vogue en Corée du Sud en ce moment. Le mois dernier, le président Moon Jae-in a exprimé son intention de définir l’économie de l’hydrogène comme un nouveau moteur de croissance nationale, affirmant que l’objectif du pays était d’être numéro un sur le marché mondial des voitures roulant à l’hydrogène et aux piles à combustible d’ici 2030.

Car les véhicules qui roulent à l’hydrogène sont reconnus comme le meilleur moyen de transport respectueux de l’environnement. L’hydrogène est une source d’énergie inépuisable et les voitures à hydrogène ne dégagent que de la vapeur d’eau. Et ce sont ces véhicules non polluants que le gouvernement espère promouvoir en tant que futur moteur de croissance. Cela, car l’industrie automobile est un secteur clé du pays, mais souffre actuellement de ses coûts élevés, d’une faible production, d’un faible rendement et de faibles profits. Dans ce contexte, l’exécutif veut promouvoir les voitures à hydrogène pour revitaliser cette industrie.