Récital de piano de HJ Lim

La pianiste sud-coréenne HJ Lim (Lim Hyeon-jeong) donnera le 26 février au Centre d’arts de Séoul un récital composé de morceaux de Bach et de Beethoven.





La jeune artiste francophone mène des activités musicales hors du commun. A la différence de la plupart des pianistes qui deviennent les élèves de professeurs célèbres et participent à des concours nationaux et internationaux pour se faire connaître, elle s’est fait remarquer par une vidéo de son exécution. En 2009, elle a enregistré une interprétation du « Vol du bourdon » de Rimski-Korsakov pour la poster sur YouTube. Une vidéo où elle joue du piano à une vitesse vertigineuse, et qui a été visionnée quelques centaines de milliers de fois.





Malgré sa notoriété en ligne, Lim était presque inconnue sur le marché de la musique classique. Cependant, elle a signé un contrat avec EMI Classics, ce qui a constitué un tournant décisif dans sa carrière. Son premier album a attiré l’attention dans le monde entier pour conquérir plusieurs classements musicaux internationaux.





Dans ce concert, la jeune femme exécutera les sonates pour piano n°1 et n°32 de Beethoven, et 12 préludes et fugues de Bach.





Date : le 26 février 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/