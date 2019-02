La 5e édition du Festival international d’opéra de Daegu pour les jeunes artistes se déroulera au Daegu Opera House.





Cet établissement dispose d’un système de formation de chanteurs d’opéra qui est divisé en trois étapes : « Opera Universiade » pour les étudiants d’une vingtaine d’années, « Young Artist Opera » pour les jeunes artistes d’une trentaine d’années et « Opernstudio » pour former des chanteurs spécialisés à l’opéra.





La première pièce du festival sera « La Flûte enchantée » de Mozart. Une audition a eu lieu pour choisir les chanteurs qui joueront dans cette représentation. Non seulement des élèves d’universités sud-coréennes, mais aussi ceux de conservatoires de musique en Allemagne, en Autriche et en Italie y ont participé. Les jeunes artistes ainsi sélectionnés monteront sur scène pour déployer leurs talents et leur passion.





Date : du 7 au 9 mars 2019

Lieu : Daegu Opera House

Site : http://www.daeguoperahouse.org/