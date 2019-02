Pyongyang-Washington : vers l’établissement de relations diplomatiques ?

ⓒGetty Images Bank

Washington et Pyongyang envisageraient d’échanger des officiers de liaison. C’est ce qu’a rapporté CNN. Cette démarche constituerait la première étape vers l’établissement de leurs relations diplomatiques. En général, la création d’un bureau de liaison est suivie par la nomination d’un délégué puis d’un représentant permanent. Les officiers de liaison et les délégués peuvent jouer le rôle de diplomates officiels dans des domaines restreints. Par la suite, chaque pays ouvre un consulat, un consulat général et une ambassade dans l’autre pays avant de formaliser leurs relations.





Cela semble correspondre à « la mise en place de nouvelles relations » tel que mentionné dans la déclaration commune entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les deux dirigeants se sont mis d’accord pour établir de nouvelles relations bilatérales lors de leur premier sommet qui s’est tenu le 12 juin 2018 à Singapour. Pour le pays communiste, le but final des négociations est d’obtenir des garanties de sécurité à travers ces nouveaux liens diplomatiques. Avec le lancement de ce processus pour la paix, Pyongyang pourra obtenir plus facilement l’assouplissement voire la levée des sanctions qui lui sont imposées.





Ce rapprochement n’est pourtant pas nouveau. Les deux pays ont déjà signé un accord-cadre historique à Genève en 1994 en se fixant pour objectif à long terme d’établir des relations diplomatiques. A cette époque, ils se sont engagés à créer un bureau de liaison à mesure que la dénucléarisation de la péninsule coréenne progresse. Et ils étaient même d’accord pour élever le statut des officiers de liaison à celui de diplomates en fonction de l’avancement des dossiers importants.





Pourquoi cet engagement n’a-t-il pas été tenu ? Rappelons que le gouvernement américain avait même signé un contrat de bail afin d’ouvrir son bureau de liaison au nord du 38e parallèle. Entretemps, un hélicoptère de l'armée américaine s’est écrasé près de la frontière intercoréenne suite à une attaque nord-coréenne, et les relations bilatérales se sont de nouveau détériorées. Finalement, le projet d’ouverture des bureaux de liaison est tombé à l’eau.





Comment interpréter alors cette nouvelle tentative ? Même s’il est difficile d’y voir une mesure prise en réponse à la dénucléarisation de la Corée du Nord dont le processus semble aujourd’hui piétiner, l’échange d’officiers de liaison entre les deux pays est une démarche significative qui concrétise peu à peu les plans d’action pris par Kim et Trump.