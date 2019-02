Lee Byeong-heon, nouveau roi de la comédie moderniste ?

ⓒYONHAP News

Le réalisateur et scénariste Lee Byeon-heon a apporté un nouveau souffle à la comédie sud-coréenne avec « Cheer-up, Mister Lee », « Twenty » et « What a Man Wants ». Son passage du cinéma indépendant au cinéma mainstream avec le blockbuster du Nouvel an « Extreme Job » est riche d'enseignements.





* Cheer Up Mister Lee

Lee Byeong-heon a commencé sa carrière dans le milieu de la publicité. C'est un premier court-métrage à l'Asiana Short Film Festival qui va le convaincre de se lancer dans l'aventure du film indépendant – comprenez sans budget et presque sans distribution en salle. Le tour de force de Lee est de faire de l'aventure même de ce tournage le sujet du film. « Cheer-up Mister Lee » raconte les déboires d'un jeune cinéaste qui, avec des copains, tente de tourner son premier film. Cette auto-fiction est hilarante de réalisme et d'auto-dérision. Prise en mains par Indiestory, une société « officielle » pour les indépendants locaux, le film sort sur un petit nombre d'écrans et fait moins de 4 000 petites entrées.





* « Twenty » premier blockbuster

Les nouveautés apportées à la comédie sud-coréenne par Lee ne sont pas passées inaperçues : auto-reflexion, ironie, ancrage dans le réel actuel, effets empruntées au cinéma muet, effets méta-diégétiques rares (comme le moment où le personnage stoppe une musique de fond redondante), etc. Une modernité qui secoue les vieilles recettes de la comédie grotesque et pantouflarde locale. Next Entertainment lui confie un gros budget pour « Twenty », avec un casting vitaminé aux idoles médiatiques. Dans cette histoire de bande de copains glandeurs mais marrants, Lee édulcore un peu son ironie et son réalisme mais joue des effets visuels comme jamais : la scène de la baston dans un boui-boui au ralenti sur le vieux tube seventies de « I Can't Leave Without You » de Harry Nilsson (interprété par Mariah Carey) restera dans les anthologies. L'effet sera repris, en moins réussi, par Bong Joon-ho, un an plus tard, dans « Okja » avec «Annie's Song ». Malgré le casting d'enfer, le film est encore trop innovant, trop intello et fera un score « moyen » de trois millions d'entrées.





* Le remake « What a Man Wants »

Lee Byeong-heon resté sur le demi-succès de « Twenty » se voit confier un remake pour compléter le tiroir-caisse de son généreux distributeur. « What a Man Wants » est le remake d'un succès de la comédie érotique tchèque. Transposés de Prague à l'île de Jeju, ces couples en plein marivaudage ne sont pas sans modernité : alors que la version tchèque était plus sexy mais plus réactionnaire, la version de Lee est une ode à l'amour libre et à l'actuelle victoire des jeunes femmes sur les « ajumma » traditionnelles. Le film fait un petit million d'entrée ; de quoi patienter avant le blockbuster suivant.





* « Extreme Job » et retournement de veste

Le problème d’« Extreme job » qui s'avère déjà le succès escompté avec plus de 10 millions d'entrées, vient du délitement de ce qui faisait la spécificité des films de Lee Byeong-heon jusque là. Se couler dans le moule des réalisateurs-employés des films mainstream fait certainement du bien au porte-feuille, mais n'ouvre aucun avenir au niveau du cinéma. Le réalisateur tente bien de faire une parodie moderne d'une banale comédie-d'action mais n'y parvient pas. Le logiciel d'écriture des scénarios de blockbusters a été plus fort.





Lee Byeong-heon n'est pas comme un Bong Joon-ho ou un Park Chan-wook qui de l'indépendant sont vite passés sous la protection des festivals internationaux car leurs films n'étaient pas complètement des comédies ; comédies rarement sélectionnées en festival, rappelons-le. L'avenir du cinéma de Lee Byeong-heon pourrait ressembler à celui d'un Lee Joon-ik, avec l'alternance de films mainstream de commandes et d'autres films plus personnels. C'est le mieux qu'on lui souhaite.