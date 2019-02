De l’enfance à la vieillesse, Moon veut faire de la Corée du Sud une « nation inclusive »

ⓒYONHAP News

Le président de la République a dévoilé hier sa feuille de route pour bâtir une nation inclusive. Moon Jae-in a affiché sa volonté de créer une société dans laquelle tous les citoyens mènent une vie décente d’ici 2022. Il a présenté une feuille de route précise afin de mettre en place sa politique d’inclusion visant à améliorer la qualité de vie à tous les âges autour de cinq thèmes clés : la prise en charge de la petite enfance, l’éducation, le travail, le bien-être et la vieillesse.





Le ministère de la Santé et des Affaires sociales s’est fixé l’objectif d’élargir la responsabilité de l’Etat pour l’éducation des enfants. Plus précisément, il s’agit de l’allocation qui est versée chaque mois pour les jeunes de moins de six ans. Désormais, l’âge maximal passera à 7 ans. Et elle concernera tous les enfants, quel que soit le niveau de revenus de leurs parents. Deuxièmement, plus de 550 nouvelles crèches publiques seront créées d’ici 2022. Ainsi, la part des petits sud-Coréens qui vont intégrer ces établissements atteindra 40 % en 2021. Parallèlement, les aides destinées aux enfants en difficulté seront multipliées. Quant aux adolescents et étudiants, la gratuité de la scolarité des lycéens sera appliquée dès 2021. Et les frais d’admission au début du cursus universitaire seront supprimés pour tous les établissements d’ici 2022. Du côté de l’emploi, 340 000 postes seront créés dans les services sociaux. La durée annuelle de travail diminuera afin d’améliorer la qualité de vie. Quant à l’indemnité de chômage, son montant représentera 60 % du salaire de référence contre 50 % actuellement. Les salariés à statut particulier et les artistes pourront bénéficier de l’assurance-emploi.





Dans le domaine de la santé, le taux de couverture de la sécurité sociale passera de 62,6 % à 70 % entre 2016 et 2022. La charge attribuée aux patients sera réduite de deux tiers. L’allocation de base et celle destiné aux personnes handicapées augmenteront de 50 000 wons pour atteindre 300 000 wons par mois en 2012, à savoir environ 236 euros. Afin de permettre aux citoyens de rester en bonne santé, différents équipements sportifs et culturels seront installés à travers le pays. Le gouvernement s’est fixé l’objectif de réduire de moitié le nombre de morts dus aux accidents sur la route, aux accidents du travail et aux suicides. En matière d’environnement, des dispositifs destinés à lutter contre la pollution aux particules fines sont prévus, comme la réduction du nombre de véhicules au diesel vétustes. Faisant de 2019 la première année pour une nation inclusive, la Maison bleue élaborera son plan financier à moyen terme qui sera dévoilé entre avril et mai.