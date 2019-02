Préparatifs avant le deuxième sommet Corée du Nord-Etats-Unis

© Getty Images Bank

Le deuxième sommet entre Kim Jong-un etDonald Trump aura lieu les 27 et 28 février dans la capitale vietnamienne, Hanoi et les préparatifs vont bon train avant cette rencontre cruciale. Une délégation nord-coréenne se trouve au Vietnam pour préparer la logistique et le protocole. Et les négociateurs des deux pays, eux aussi déjà présents à Hanoi, sont occupés à finaliser l’ordre du jour du sommet.





« Bien sûr, le sujet principal des discussions sera la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Washington exige de Pyongyang davantage que le démantèlement du complexe nucléaire de Yongbyon. Il reste à voir si le régime acceptera des mesures de dénucléarisation additionnelles et ce à quoi ces mesures ressembleront. En fonction des concessions faites par la Corée du Nord, les Etats-Unis ajusteront le niveau d’allègement des sanctions internationales qui frappent le Nord. Ils pourraient par exemple décider de lever les interdictions faites au régime d’importer du pétrole brut ; ou ils pourraient accorder des exemptions pour permettre la reprise des projets économiques intercoréens. Des réunions de travail entre Pyongyang et Washington devraient entrer dans les détails de ces questions dans les derniers jours avant le sommet », explique Chung Dae-jin, professeur à l’Institut pour la Réunification, à l’université Ajou. Il nous offre son analyse.