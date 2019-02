L’île de Komodo en Indonésie n’accueillera pas de touristes l’an prochain

ⓒ Getty Images Bank

La presse indonésienne a rapporté la décision du gouvernement d’interdire de janvier à décembre 2020 l’accès des touristes nationaux et étrangers sur l’île de Komodo, un habitat des dragons de Komodo. Ils sont une espèce de varans avec une longueur moyenne de 2,3 m et une masse d'environ 80 kg.





L’objectif de cette mesure est d’améliorer leur habitat. Le parc national de Komodo composé de 29 îles abrite des milliers de lézards de cette espèce. Or, leur nombre continue de baisser : de 3 100 en 2014 à 2 900 en 2018.





La première cause de cette décroissance serait le braconnage. Les braconniers y arrivent par bateau pour y chasser en masse des cerfs sauvages qui sont les principales proies des dragons de Komodo. Et cela a diminué leur nombre.





Selon leurs mœurs, ils dévorent des individus plus petits qu’eux de leur propre espèce. Par conséquent, s’ils viennent à manquer de nourriture, leur nombre chute et, dans ce cas, il y a plus de chances pour qu’ils attaquent des habitants et des touristes.