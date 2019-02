Samsung Galaxy Fold : l’avènement des téléphones pliables

ⓒYONHAP News

Samsung Electronics vient de dévoiler ses smartphones de nouvelle génération à San Francisco, aux Etats-Unis. Celui qui retient le plus l’attention, c’est le Galaxy Fold. Il marque le lancement d’une « guerre mondiale » autour du téléphone pliable, alors que les concurrents de Samsung, dont Huawei et Xiaomi, présenteront leur propre modèle la semaine prochaine lors de la plus grande foire internationale du secteur, le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone.





Le Galaxy Fold est conçu selon le mode « in-folding ». Autrement dit, le plus grand écran de 18,5 cm se replie vers l’intérieur, et non pas vers l’extérieur comme ceux de la concurrence. La coque est dotée d’un autre écran plus petit de 11,7 cm, ce qui permet d’utiliser l’appareil, une fois replié, comme un smartphone. Par ailleurs, le grand écran peut se diviser en deux fenêtres indépendantes. En conséquence, les utilisateurs peuvent actionner simultanément jusqu’à trois applications. Ce qui implique des technologies plus avancées que ceux dont le grand écran se courbe vers l’extérieur. Enfin, selon le géant sud-coréen de l’électronique, la charnière permet de plier et déplier l’appareil avec autant de souplesse qu’un livre.





Pour assurer la réussite de ce nouveau type de smartphone, il faut qu’il ne soit ni trop lourd ni trop épais par rapport aux appareils ordinaires. Samsung a expliqué avoir utilisé une nouvelle matière afin de produire un écran deux fois plus mince que les écrans existants, sans pour autant révéler son poids et son épaisseur exacts. La batterie, quant à elle, a une capacité de 4 380 mAh (milliampères-heure). Certains craignent que cela ne soit pas suffisant pour profiter comme il faut du grand écran intérieur. Quoi qu’il en soit, ce nouveau modèle ne devrait pas se propager aussi rapidement que les autres, parce que les consommateurs ne sont pas encore habitués à la nouvelle interface et que les applications optimisées pour ce type d’appareil sont encore rares. Mais le plus grand problème, c’est son prix. Pour le moment, il est moins cher d’acheter un smartphone et une tablette séparément que d’acquérir un téléphone deux-en-un.