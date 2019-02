Que symbolise le 11 avril, qui pourrait être exceptionnellement férié cette année ?

ⓒYONHAP News

Nous allons d’abord revenir sur l’histoire du gouvernement provisoire de la République de Corée, établi en 1919 à Shanghai. L’exécutif envisage de rendre férié cette année la date de sa création, le 11 avril. Il s’agit du gouvernement fondé par des résistants coréens pendant l’occupation japonaise qui a duré de 1910 à 1945. Suite au mouvement d’indépendance nationale du 1er mars 1919, des patriotes exilés en Chine ont mis sur pied un parlement provisoire dans la concession française de Shanghai. 30 représentants adoptèrent dix articles de la charte provisoire pour ensuite former un gouvernement temporaire. Deux mois plus tard, la Constitution provisoire fut proclamée. Le président élu d’après cette constitution fut Syngman Rhee, devenu, après l’indépendance, le premier chef de l’Etat de la Corée du Sud.





Ce premier gouvernement républicain ne fut pas à l’abri de l’impérialisme et de la division idéologique qui sévissaient dans le monde pendant la première moitié du 20e siècle. Les difficultés financières, les conflits idéologiques, ainsi que la répression japonaise constituaient autant d’obstacles à surmonter. Pourtant, le gouvernement réussit à former une armée de libération de Corée afin de mener des combats acharnés contre le Japon, en coopération avec le parti nationaliste chinois Kuomintang. Peu avant la libération, l’armée avait même préparé une opération avec les Etats-Unis afin de récupérer le territoire. Mais à cause de la capitulation inconditionnelle du Japon, ce plan ne put aboutir.





Même après la fin de la Seconde guerre mondiale, la légitimité de ce gouvernement ne fut pas reconnue par la communauté internationale. Pourtant, cette entité a bien rempli les conditions, tels que l’établissement d’un réel pouvoir politique, la volonté et la capacité de respecter les droits internationaux ainsi que l’approbation d’autres pays. Mais l’armée américaine renia ce gouvernement, ainsi, ses membres durent regagner la Corée du Sud en tant que simples individus. La Constitution sud-coréenne stipule que celle-ci est l’héritière du gouvernement provisoire en exil à Shanghai. L’initiative du bureau présidentiel de désigner l’anniversaire de la création de ce gouvernement a pour but de redonner la place qu’il mérite dans l’Histoire de la Corée. Cette démarche est également liée à la polémique autour de la date de naissance de la République de Corée. Certains optent pour le 15 août 1948, jour de sa fondation au sud de la frontière, et d’autres pour le 11 avril 1919, où le gouvernement provisoire a vu le jour sous le joug japonais.