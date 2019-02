Les sud-Coréens ont dépensé plus de 31 milliards de dollars à l’étranger en 2018

ⓒYONHAP News

Les dépenses des voyageurs sud-coréens à l'étranger ont atteint leur plus haut niveau historique l'an dernier, à plus de 31 milliards de dollars.





Selon les données publiées par la Banque de Corée (BOK), les dépenses touristiques dans la balance des paiements du pays ont atteint 31,97 milliards de dollars en 2018, soit le niveau le plus élevé depuis la publication de ces statistiques en 2006. Les dépenses des touristes sud-coréens à l’étranger, qui sont tombées à 15 milliards de dollars en 2009 dans le sillage de la crise financière mondiale, se sont ensuite redressées progressivement pour dépasser trois ans plus tard la barre des 20 milliards, puis 25 milliards en 2015. En 2017, elles se sont élevées à 31,69 milliards de dollars, enregistrant une hausse de plus de 16 % par rapport à l'année précédente.





En 2018, ces dépenses ont certes atteint leur niveau le plus élevé, mais leur hausse s’est considérablement ralentie. En effet, elles n'ont crû que de 0,9 % en glissement annuel, soit le taux d'augmentation le plus bas depuis 2009. Or, le nombre de sud-Coréens partis à l'étranger a progressé de 8,3 % sur un an. Autrement dit, les dépenses individuelles ont beaucoup diminué. En 2018, un voyageur sud-coréen à l'étranger a dépensé en moyenne 1 114 dollars, contre 1 196 dollars un an plus tôt.





Cette baisse des dépenses peut s'expliquer d'abord par un changement de mode de voyage. Autrefois, ceux qui pouvaient s'offrir des vacances à l'étranger n'étaient pas nombreux. Et tant qu'à partir, autant partir loin, comme aux Etats-Unis ou en Europe. Mais les sud-Coréens d’aujourd'hui ont tendance à voyager plus fréquemment, sur de courtes périodes, vers des destinations proches comme le Japon ou les pays d'Asie de Sud-est.





L’essor des compagnies aériennes low cost au pays du Matin clair a aussi contribué à cette tendance. En 2018, elles possédaient au total 140 avions, alors que la plus grande compagnie aérienne du pays, Korean Air, dispose d'une flotte de 167 appareils. Les compagnies à bas coûts proposent de nombreux vols vers des pays proches, à des prix abordables, favorisant ainsi les séjours courts. En outre, le développement des réservations d'hôtels et de transports en ligne a permis de comparer les prix et de faire des économies.





Quant aux recettes touristiques, elles se sont élevées à 15,32 milliards de dollars l’année dernière, ce qui représente une augmentation de 14,6 % par rapport à 2017. En un an, le nombre de touristes étrangers a progressé de 15,1 %, soit une hausse comparable à celle des recettes. Autrement dit, les dépenses individuelles des touristes étrangers n'ont guère bougé. En 2018, la balance des paiements touristiques de la Corée du Sud a affiché encore un déficit, à hauteur de 16,65 milliards de dollars. Cela représente toutefois une diminution par rapport à 2017 où il a atteint 18,32 milliards de dollars.





Il est à noter que le nombre de touristes chinois a augmenté de 14,9 % en 2018, dans un contexte où Pékin semble assouplir ses mesures de représailles prises à l'encontre de la Corée du Sud suite à la décision de Séoul de déployer le système de défense antimissile américain THAAD sur son territoire. Le nombre de Japonais visitant le pays du Matin clair a également progressé de 27,6 %, sans doute sous l'effet d'un relatif apaisement des tensions bilatérales et d'une réduction des risques géopolitiques dans la péninsule.