La durée d’application maximale des heures de travail flexibles sera prolongée à six mois

Les syndicats et le patronat ont trouvé un accord sur la durée maximale de la période pendant laquelle le régime d'horaires de travail flexibles peut être appliqué. Cette période de référence, fixée actuellement à trois mois maximum, sera désormais prolongée à six mois. C'est ce qu'ont annoncé le 19 février les partenaires sociaux, à l'issue d’une réunion du Comité des affaires économiques, sociales et du travail, un organe de dialogue social placé sous l'autorité du président de la République.





Le système d’horaires de travail flexibles consiste à moduler les horaires de travail des employés en fonction de la fluctuation de l'activité de l'entreprise, en augmentant leur nombre pendant les périodes de haute activité et en le réduisant dans le cas contraire, à condition que la moyenne des heures travaillées par semaine pour une période donnée soit conforme à la durée légale hebdomadaire. Selon la législation en vigueur, ce système peut être mis en place sur une période allant de deux semaines à trois mois.





Mardi, les partenaires sociaux ont donc convenu de prolonger cette période de référence à six mois, acceptant la demande des employeurs qui voulaient davantage de flexibilité dans l'utilisation de leur main-d'œuvre pour compenser l'impact du passage à la semaine de travail de 52 heures. Les syndicats et le patronat ont également inclus dans leur accord des clauses relatives à la protection de la santé des travailleurs et à la préservation de leurs salaires. En cas d'application d'horaires flexibles, les salariés bénéficieront d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Des mesures visant à prévenir le surmenage des travailleurs seront également mises en œuvre. En outre, les employeurs seront tenus d'élaborer des mesures de garantie des revenus comme, par exemple, des indemnités compensatoires ou des majorations des rémunérations et de les soumettre au ministre de l'Emploi et du Travail.





Afin d'éviter des recours abusifs, les négociateurs ont rendu obligatoire l'adoption d'un accord écrit entre le patronat et les salariés pour mettre en place un régime d'horaires flexibles dans une entreprise. Les employeurs pourront en revanche fixer les horaires de travail de leurs employés non pas sur la journée, mais sur la semaine, si la durée de la période d’application est égale ou supérieure à trois mois.

Cette extension de la période de référence a pour but de remédier aux incidences de la réduction du temps de travail sur l'activité des entreprises. A partir du 1er juillet 2018, la durée maximale du travail, y compris les heures supplémentaires et le travail le week-end et les jours fériés, est passée à 52 heures par semaine dans les entreprises de 300 salariés et plus.





Les employeurs ont alors dénoncé cette mesure qui ne tient pas suffisamment compte des spécificités de chaque industrie et qui risque d'alourdir le coût de la main-d’œuvre. Pour compenser les difficultés liées à la réduction du temps de travail, ils ont proposé de prolonger la période de calcul de la moyenne du temps travaillé en cas d'application d'horaires flexibles. Mais les syndicats se sont opposés à cette proposition qui, selon eux, va à l'encontre de l'esprit même de la réduction du temps de travail. Ainsi, au début, les partenaires sociaux peinaient à s’entendre. Mais les négociations ont finalement débouché sur un consensus notamment grâce à la participation de la Fédération nationale de syndicats coréens (FKTU), l'une des deux principales centrales syndicales du pays.





Après la conclusion de l'accord, le monde des affaires a salué une « bouffée d'oxygène ». Mais la Confédération sud-coréenne des syndicats (KCTU), progressiste, qui a refusé de participer aux négociations, a menacé de déclencher une grève générale en signe de protestation. Pour que cette prolongation de la période d’application soit effective, un amendement en ce sens de la loi sur les normes de travail doit être approuvé par le Parlement.