Moon propose des projets économiques intercoréens comme levier de la dénucléarisation du Nord

A quelques jours de la tenue du deuxième sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, le président sud-coréen s'est entretenu, le 19 février, au téléphone avec son homologue américain. A cette occasion, Moon Jae-in a affirmé à Donald Trump que Séoul pourrait jouer un rôle dans le règlement de la question nord-coréenne « en proposant des mesures correspondantes de nature à encourager la dénucléarisation de la péninsule ». Le locataire de la Maison bleue a affirmé que son pays était prêt à entamer des projets de coopération économique intercoréenne, si Trump le demandait. Et d'ajouter que cela permettrait d'alléger la charge pesant sur Washington.





Moon a salué les « efforts diplomatiques nouveaux et audacieux » du numéro un américain en faveur de la paix dans la péninsule coréenne. Il a ensuite évoqué le prochain sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui aura lieu la semaine prochaine à Hanoï. Le chef de l’Etat a espéré que ce sommet marquera un tournant significatif dans le processus visant à réaliser la dénucléarisation complète de la péninsule, à y instaurer la paix et à développer concrètement les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, sur la base de l'accord conclu entre les deux pays lors de leur premier sommet bilatéral tenu en juin dernier à Singapour.





Le locataire de la Maison blanche a expliqué au président sud-coréen l'état d'avancement des préparatifs de ce deuxième tête-à-tête, ainsi que des négociations entre Washington et Pyongyang. Il a indiqué que sa prochaine rencontre avec Kim III devrait permettre des avancées significatives. Enfin, il a promis à son homologue sud-coréen qu'il l'informerait des résultats de la rencontre et discuterait avec lui des mesures de suivi.





Kim Eui-kyeom, porte-parole de la présidence sud-coréenne, a précisé que l'entretien téléphonique entre les deux leaders s'était focalisé sur le prochain sommet Pyongyang-Washington et que les questions économiques n'avaient pas été abordées. Il a ajouté qu’ils ont discuté des mesures de coopération concrètes à prendre pour le succès de cet événement.





Au cours de son entretien avec Donald Trump, Moon Jae-in a manifesté sa volonté de se servir des projets de coopération économique intercoréenne comme d’un levier pour mener à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le président américain disposerait ainsi d'une carte supplémentaire dans ses négociations face au dirigeant nord-coréen. L'année dernière, Kim Jong-un avait présenté une nouvelle stratégie du parti nord-coréen des Travailleurs, qui consiste à « concentrer tous ses efforts sur la construction économique » du pays. Dans ce contexte, les projets économiques proposés par Séoul pourraient s'avérer efficaces pour inciter Pyongyang à se dénucléariser.





Toutefois, certains dénoncent une proposition hâtive de la part du leader sud-coréen. Car elle intervient alors que le royaume ermite tarde toujours à prendre des étapes concrètes en vue de sa dénucléarisation. De plus, cette proposition pourrait amoindrir le rôle et l’influence de Séoul dans le processus de dénucléarisation de la péninsule. Lors d'une rencontre avec les journalistes organisée peu après son entretien téléphonique avec Moon, Trump a fait preuve d'une certaine prudence. Il a affirmé qu'il finirait par assister à la dénucléarisation du Nord et qu'il n'avait pas de calendrier pressant.