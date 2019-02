Lee Jang-hee donnera deux concerts à Séoul

Date : les 8 et 9 mars 2019

Lieu : LG Art Center





Lee Jang-hee se produira les 8 et 9 mars en plein cœur de Séoul. Il s’agit de son premier concert solo depuis six ans. La légende vivante de la musique folk sud-coréenne retrouvera ses fans au centre d’art LG les 8 et 9 mars prochain.





Intitulé « Everything to you », le spectacle sera l’occasion de se plonger dans l’univers de ce musicien qui mène sa carrière musicale depuis 1971. Très respecté par les jeunes artistes, cet auteur-compositeur-interprète septuagénaire est l’un des chanteurs favoris des sud-Coréens.