La durée moyenne d’une chanson est de 3 minutes 49 secondes

ⓒ Getty Images Bank





En novembre 2018, Jennie a sorti son premier single intitulé « SOLO ». Cette chanson a apporté un véritable succès au membre du girls band BLACKPINK. On peut retrouver une autre chanson du même titre. Il s’agit de « Solo » de Dynamic Duo publié dix ans plus tôt.





Même si les deux morceaux ont le même titre, ils présentent une différence en termes de durée. « SOLO » de Jennie dure une minute de moins que celui de Dynamic Duo.





Ce n’est pas un cas isolé. En effet, les chansons d’aujourd’hui sont beaucoup plus courtes que celles du passé. Entre 1998 et 2018, la durée moyenne d’un morceau a diminué de 25 secondes. On assiste au même phénomène aux Etats-Unis. Là-bas, une diminution de 20 secondes est constatée durant la même période.





Selon le site d’information économique Quartz, cette tendance baissière est liée au service de streaming. Puisque les plateformes de musique en streaming rémunèrent les artistes selon le nombre d’écoutes, ces derniers n’ont pas besoin de composer de longs morceaux.





Il existe une autre explication. Dans un monde numérique où il y a trop de contenus, le public préfère les chansons courtes. Bref, l’évolution technologique change notre manière d’écouter de la musique.