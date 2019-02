BTS est l’artiste de K-pop qui jouit de la meilleure réputation

ⓒ Big Hit Entertainment





Selon l’analyse du big data sur les chanteurs sud-coréens, c’est le boys band BTS qui occupe la 1e place dans le domaine de la réputation pour le mois de février. C’est le résultat de l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, qui a analysé plus de 120 millions de données sur la K-pop du 3 janvier au 4 février.





Le classement de la réputation des chanteurs est établi en tenant compte de quatre valeurs liées à la participation, à la communication, aux communautés sur Internet et aux médias.





Les trois premières places sont occupées dans l’ordre par le septuor de réputation internationale Bangtan Boys, le girls band BLACKPINK et la chanteuse BEN. C’est GFRIEND qui occupe la 4e place. La réputation des six jeunes filles a progressé de 78 % par rapport au résultat de décembre. La même hausse est constatée chez JENNIE. Ainsi, la jeune chanteuse âgée de 23 ans apparaît deux fois dans le top 5 en tant que groupe et en tant qu’artiste solo.