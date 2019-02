Kim Jun-su se lance dans une tournée japonaise en avril

ⓒ C-JeS Entertainment





Kim Jun-su, également connu sous son nom de scène XIA, donnera au total sept concerts au Japon. Il s’agit de sa première tournée japonaise lancée depuis la fin de son service militaire en novembre 2018.





Agé de 31 ans, le chanteur fait partie du boys band JYJ. Il est également apprécié en tant qu’acteur de comédie musicale.





Selon son agence C-JeS Entertainment, il se produira à Tokyo, Kobe et Nagoya du 2 au 19 avril dans le pays voisin dans le cadre de sa tournée intitulée « 2019 WAY BACK XIA TOUR CONCERT in JAPAN »,





L’artiste souhaite ainsi remercier ses fans japonais qui l’ont attendu malgré son absence de 21 mois sur scène.