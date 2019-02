Nichkhun est à l’affiche du film « Brother Of the Year » qui sort en mars

ⓒ JYP Entertainment





Nichkhun est de retour, non pas sur scène, mais sur grand écran. L’affiche du film « Brother Of the Year » dans lequel le membre du boys band 2PM tient le premier rôle vient d’être dévoilée.





Dans ce long métrage, l’artiste d’origine thaïlandaise assume le rôle de Moji, un responsable marketing qui tombe amoureux de Jane, interprétée par le célèbre mannequin thaïlandais Urassaya Sperbund.





Il faudra encore patienter un peu, car cette comédie romantique sortira au cinéma le mois prochain en Corée du Sud.