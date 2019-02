La 100e édition du Festival national des sports d’hiver de Corée se clôture

© Korean Sport & Olympic Committee

La 100e édition du Festival national des sports d'hiver de Corée du Sud s’est déroulée du 19 au 22 février à Pyeongchang, dans la province de Gangwon. Quelque 4 000 sportifs de 17 municipalités et régions ont participé à cet événement.





La victoire est revenue à la province de Gyeonggi qui a raflé 238 médailles, dont 95 en or, 74 en argent et 69 en bronze. Depuis 2002, cette région qui entoure la capitale n'a jamais manqué de s'emparer du trône. Derrière elle, Séoul et Gangwon ont occupé respectivement la 2e et 3e place.





A la fin de la compétition, Choi You-na a été nommée meilleure joueuse. Elle a remporté quatre médailles d’or en biathlon (individuel, sprint et relais) et en ski de fond (10 km libre).