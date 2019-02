Escrime : Oh Sang-uk l’emporte au Grand prix

© FIE

Hier, Oh Sang-uk a remporté la médaille d’or dans l’épreuve du sabre au Grand prix de la Fédération internationale d'escrime (FIE) qui s’est tenu au Caire, en Egypte.





Après avoir arraché la victoire face au Français Vincent Anstett en quart de finale 15 à 11, le sud-Coréen a écrasé son compatriote Kim Jun-ho 15 à 7 en demi-finale. Ensuite, il s’est imposé 15 à 10 contre le Hongrois Aron Szilagyi, le médaillé d’or des Jeux olympiques de Rio de 2016 pour monter sur la plus haute marche du podium.





Le jeune homme de 23 ans s’impose comme l’étoile montante de l’escrime sud-coréenne. Lors des Jeux asiatiques de Jakarta l’été dernier, il a décroché deux médailles, une d’argent et une d’or, dans l’épreuve individuelle et celle par équipe. Et il a ramené le bronze lors de la Coupe du monde à Alger en novembre et celle à Varsovie début février.