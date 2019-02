Badminton : la Corée du Sud ramasse des médailles aux Masters d’Espagne

© YONEX

La Corée du Sud a décroché cinq médailles, deux en or, une en argent et deux en bronze, aux Masters d’Espagne qui se sont déroulés du 19 au 24 février.





En double féminin, Kim So-yeong et Kong Hee-yong ont arraché la victoire 2 à 1 en finale contre les Japonaises Matsuyama Nami et Shida Chiharu. Kim Hye-rin et Baek ha-na ont remporté le bronze.





En double mixte, Seo Seung-jae et Chae Yu-jung sont montés sur la plus haute marche du podium en écrasant les Taïwanais Wang Chi-lin et Cheng Chi Ya 2 à 0. Quant à la paire Choi Sol-gyu et Kim So-yeong, elle a occupé la troisième place.





La formation Kim Won-ho - Seo Seung-jae a essuyé la défaite contre les Taïwanais Lee Yang et Wang Chi-lin 2 à 0 en finale et a dû se contenter de l’argent.