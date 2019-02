Tottenham envisage de revaloriser le salaire de Son Heung-min

© YONHAP News

Selon le Daily Mail, Tottenham prévoit de renouveler le contrat de Son Heung-min avec une revalorisation de salaire à 150 000 livres, soit 172 600 euros. Si cela arrive, il deviendrait le deuxième joueur le mieux payé dans le club après Harry Kane.





Actuellement, le sud-Coréen touche 110 000 livres par semaine, l'équivalent d'environ 126 600 euros. En juillet dernier, son équipe a accru son revenu en prolongeant le contrat jusqu'en 2023.





Si les Spurs ont l’intention d’augmenter encore une fois son salaire, c’est parce que le jeune homme joue un rôle prépondérant dans leurs victoires. Cette saison, il a délivré six buts et huit passes décisives.





De plus, les footballeurs qui enregistrent une performance similaire perçoivent souvent plus d'argent que lui. Par exemple, Sadio Mané gagne 150 000 livres (172 600 euros) à Liverpool et Alexis Sanchez 400 000 livres (460 000 euros) à Manchester United. Et certains footballeurs ne brillent pas par leur succès malgré leur haute rémunération.