Séoul mise sur l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies

Le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a affiché son intention d’élaborer des mesures visant à soutenir le secteur pharmaceutique. Cette décision s’explique par le potentiel qu’il présente. Les exportations de produits pharmaceutiques ont le vent en poupe ces dernières années malgré une stagnation du commerce extérieur en général. En 2018, elles se sont élevées à 3,7 milliards de dollars, enregistrant un taux d’accroissement à deux chiffres pour la cinquième année consécutive. Sur les trois premières semaines de février, le chiffre a progressé de 45,2 % en glissement annuel. Dans le même temps, les exportations toutes industries confondues ont reculé de 11,7 %.





Bien qu’il s’agisse d’un progrès reluisant, les médicaments représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes à l’étranger. Cela montre que le domaine reste balbutiant et qu’il présente un grand potentiel de croissance. L’industrie pharmaceutique et les biotechnologies faisaient d’ailleurs l’objet des aides de l’ancien gouvernement pour leur potentiel. D’abord, les médicaments biotechnologiques sont sous le feu des projecteurs. Ils comprennent les biosimilaires, c’est-à-dire des copies de médicaments biologiques de référence, les remèdes issus de recombinaison génétique et les vaccins. Face au nombre croissant d’entreprises s’adonnant au développement de génériques, ceux-ci jouent un rôle moteur dans les exportations. Les vaccins « made in Korea » se voient de plus en plus exportés à l’étranger. Quant aux biosimilaires, ils ont des effets équivalents à l’original pour un prix beaucoup plus bas. Ils affichent ainsi une valeur ajoutée très élevée. Une fois qu’ils pénètrent sur un marché, ils connaissent un succès fulgurant.





L’invention de nouveaux produits pharmaceutiques constitue un élément crucial. Cela permet de rapporter d’immenses bénéfices par rapport aux génériques et aux vaccins. L’ennui, c’est que le processus n’est pas aisé et qu’il faut l’investissement d’une somme astronomique en R&D. Sans soutien financier et législatif, il est alors difficile de s’en sortir seul. L’industrie pharmaceutique du pays du Matin clair dispose d’une main-d’œuvre et de technologies de haute qualité, et ces conséquences commencent à se faire sentir dans le développement des biosimilaires et des nouveaux produits. Le coup de pouce du gouvernement conjugué aux efforts des entreprises ouvrira ainsi une voie plus large aux exportations.