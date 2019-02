Extension de la période de flexibilité des heures de travail de trois à six mois

© YONHAP News

Avec le système actuel des horaires flexibles, les entreprises peuvent augmenter le nombre des heures de travail de leurs salariés pendant les périodes de pointe, et au contraire le réduire lors des périodes creuses, à condition toutefois que la moyenne du temps du travail reste inférieure à 52 heures par semaine sur une certaine période. Une période que dernièrement les représentants des syndicats et du patronat ont accepté de prolonger de trois à six mois.

Toutefois les syndicats mettent en avant que cette extension à six mois pourrait engendrer une situation indésirable du fait que la durée du travail pourrait être prolongée à plus de 60 heures par semaine pendant trois mois de suite, dépassant ainsi la norme de 60 heures hebdomadaires au total. Également, même si les entreprises sont tenues de prendre des mesures pour préserver les salaires, celles-ci pourraient rapidement devenir des coquilles vides, car le gouvernement ne peut s’immiscer dans tous les détails des opérations des entreprises. Reste donc à voir comment le nouvel accord va être appliqué et surtout respecté par chacun.