Une comédie musicale dont le héros est Moomin, personnage créé par l’écrivaine finlandaise Tove Jansson, sera proposée au Yerimdang Art Hall à Séoul. Depuis sa première apparition dans l’un de ses ouvrages en 1945, ce gentil troll est beaucoup apprécié par les enfants du monde entier.





Le Yerimdang Art Hall présentera du 9 mars au 28 avril la comédie musicale « Le trésor spécial de Moomin ». Cette pièce qui conjugue les techniques de la 3D et une mise en scène minutieuse donnera aux spectateurs l’impression qu’ils sont dans la vallée des Moomins.





L’histoire : Moomin va faire un pique-nique avec ses parents et ses amis. Un corbeau méchant apparaît, leur vole des objets précieux et finit par enlever ses amis. Le brave Moomin entre dans la forêt sombre et part à leur recherche.





Date : du 9 mars au 28 avril 2019

Lieu : Yerimdang Art Hall