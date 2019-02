La comédie musicale « Héros » sera représentée du 9 mars au 21 avril au

Centre culturel Sejong à Séoul à l’occasion du 10e anniversaire de sa création.





Cette pièce a vu le jour en 2009 pour célébrer le centenaire du décès d’An Jung-geun, l’un des plus importants militants indépendantistes coréens sous la colonisation japonaise au début du 20e siècle. Elle a donc été représentée pour la première fois en 2009 à Séoul avant d’être jouée deux ans plus tard aux Etats-Unis et en Chine en 2015.





Lors de sa représentation au Centre culturel Sejong, cette œuvre subira une petite modification de l’histoire et des airs pour se perfectionner.





L’histoire se déroule en 1909 où l’empire de Daehan est sur le point de perdre sa souveraineté face au Japon. Des militants indépendantistes, y compris An, se réunissent dans une forêt au Primorié en Russie pour prendre la résolution de se battre pour la libération de leur patrie. Cependant, la police japonaise resserre son étreinte autour d’eux et ils font face à un danger.





Date : du 9 mars au 21 avril 2019

Lieu : Centre culturel Sejong, Séoul

Site : http://www.sejongpac.or.kr