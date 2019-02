Exposition : « Le 1er mars 1919, le temps clair »

A l’occasion du centenaire du mouvement indépendantiste du 1er mars par le peuple coréen contre l’occupation japonaise, le Musée d’art de Daegu propose depuis le 29 janvier une exposition commémorative de cet événement historique.





Cette manifestation s’intitule « Le 1er mars 1919, le temps clair ».

Avec les trois mots clés, « l’enregistrement », « la mémoire » et « la commémoration », elle réfléchit sur une question : « Avec quels aspects et de quelle manière l’esprit de ce mouvement subsiste-t-il et influence-t-il nos vies à travers l’histoire moderne et contemporaine ? »





Dans cette exposition sont présentées plus de 100 peintures, photos, installations et vidéos réalisées par 14 artistes. Et s’y ajoutent divers archives qui aident à mieux comprendre la situation de la société de cette époque.





Date : du 29 janvier au 12 mai 2019

Lieu : musée d’art de Daegu

Site : http://artmuseum.daegu.go.kr