Plats d’hiver de la côte est (II)

ⓒ KBS

Au début de l’année, les Coréens partent souvent sur la côte est afin d’admirer le lever du soleil. Le soleil apparaissant doucement à l’horizon fascine beaucoup de monde. A cette occasion du déplacement, on n’oublie pas de déguster de bons plats préparés avec des ingrédients saisonniers que la mer fournit en cette période de l’année.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous emmène cette semaine sur la côte est afin de vous faire découvrir les délices halieutiques de l’hiver.





ⓒ KBS

Notre première destination cette semaine est Changpo-ri, un petit village maritime dans la ville de Yeongdeok, dans la province de Gyeongsang du Nord. En hiver, on observe ici et là le paysage de harengs en train d’être séchés. Bien que l’on prépare en général le « gwamegi » avec le balaou du Pacifique « kkongchi », ici, on conserve la tradition de le préparer avec le hareng. Le poisson gelé et séché durant près de deux mois sous le soleil et la brise marine devient le gwamegi bien délicieux.

Le gwamegi, on le coupe en petites tranches, puis les mélange avec des algues marines comme « gim » et « miyeok » et des légumes dont les carottes et les concombres, avant de les assaisonner avec le « chogochujang », la pâte de piment rouge et de vinaigre. Ce « gwamegi chomuchim » est un plat bien succulent qui donne l’appétit. Le gwamegi grillé enduit de la sauce bien pimentée appelé « gwamegi yangnyeomgui » est aussi un plat recherché notamment pour accompagner l’alcool.





Les poissons séchés en entier même avec les viscères deviennent ce qu’on appelle le « tonggwamegi ». Ce tonggwamegi donne une saveur particulière différente des harengs séchés dont l’intérieur est vide. Le tonggwamegi et le kimchi vieilli forment un mariage gustatif parfait, donc en les assaisonnant simplement avec la sauce soja, l’huile de sésame, la pâte et la poudre de piment rouge, on peut préparer un bon ragoût « tonggwamegijorim ».

Afin de compléter les protéines pour les enfants, on prépare des menus particuliers à base de gwamegi. On coupe en petits morceaux le gwamegi, puis les mélange au riz cuit à la vapeur. On assaisonne le tout de manière aigre et douce avec la sauce soja, l’huile et les graines de sésame et un peu de sucre et en fait des boulettes appelées « gwamegichobap ».





ⓒ KBS

Déplaçons-nous au port de Jumunjin dans la ville de Gangneung, située dans la province de Gangwon au nord-est de la Corée du Sud. Ici, M. Park attire notre attention avec son intérêt porté particulièrement aux poissons laids qui ne sont pêchés que dans la mer de l’Est entre décembre et février. En effet, il dit que les poissons comme « dochi », « hoetdaegi », « jangchi » ou « ggomchi » qui sont en général négligés pour leur apparence sont d’une saveur inoubliable.

Parmi lesquels, il nous présente les plats de dochi. Tout d’abord, le « dochisukhoe » : on commence par cuire légèrement le poisson dans l’eau bouillante pour dégager son épiderme. Ensuite on le trempe dans l’eau froide avant de le couper en petits morceaux. Accompagné d’une sauce à base de pâte de piment rouge et de vinaigre, ce mets est bien ferme sous la dent. On peut le servir en tant que tel, mais on peut l’ajouter également dans le fameux ragoût pimenté « kimchijjigae » pour préparer le « dochi kimchijjigae ». En effet, dans le plat liquide à base de kimchi, on trempe le dochisukhoe et les œufs du poisson cuits à la vapeur et cela devient un ragoût bien profond.





Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair, notamment sur la côte est du pays, n’oubliez pas de déguster les différents poissons saisonniers préparés à la manière coréenne !