Le sommet de Hanoï, plus qu’un « Singapour bis »

Donald Trump doit atterrir ce soir à Hanoï pour sa deuxième rencontre avec Kim Jong-un. Ce nouveau sommet sera différent de celui de Singapour à bien des égards. Tout le monde a hâte de savoir si ces différences pourront se traduire par des avancées concrètes. Tout d’abord, les équipes de négociation des Etats-Unis et de la Corée du Nord ont fait peau neuve. Lors du premier sommet, elles étaient représentées respectivement par l'ambassadeur américain aux Philippines Sung Kim et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui. Leur point commun ? Issus du milieu diplomatique, tous deux sont connus pour leur grande expérience en matière de négociation sur le nucléaire nord-coréen. Alors, qui vont les remplacer ? Steve Biegun est à la tête des délégués américains. Il a été vice-président du constructeur automobile Ford. Son interlocuteur s’appelle Kim Hyok-chol, ancien ambassadeur nord-coréen en Espagne. En tant qu’émissaires spéciaux, les deux représentants s’entretiennent en tête-à-tête avec le numéro un de leur pays respectif. Cela signifie que les équipes de négociation se voient attribuer un statut élevé.





Le secrétaire d’Etat américain se trouve déjà dans la capitale vietnamienne. Mike Pompeo est parti un jour avant son président. Il pourrait mener des discussions préalables pour parvenir à un « big deal » avec le royaume ermite. Contrairement au premier sommet de Singapour qui avait une valeur plutôt symbolique, celui de Hanoï pourrait permettre d’obtenir des résultats tangibles.





On voit également des changements considérables dans le programme de la rencontre. Rappelons que le premier tête-à-tête entre le président américain et son homologue nord-coréen a eu lieu le 12 juin 2018. Leur discussion avait duré au total 4 heures 45 minutes et ils s’étaient vus à trois reprises. Cette fois-ci, Trump et Kim se croiseront au moins cinq fois durant les deux jours. Demain, ils s’entretiendront seulement en présence de leurs interprètes. Puis, ils participeront à un dîner officiel. Le jour suivant, le sommet sera élargi avec la participation de leurs délégations respectives. Les deux leaders vont ensuite partager un déjeuner-travail avant de prendre part à la cérémonie de signature d’un accord commun.





Sans conteste, le déplacement de Kim III en train attire une forte attention des médias du monde entier. Il est arrivé aujourd’hui au Vietnam après un long périple à travers la Chine. Ainsi, il renforce sa légitimité en se déplaçant dans les pas de son grand-père Kim Il-sung, fondateur du régime. De plus, sa traversée ferroviaire de l’empire du Milieu met en avant la relation de coopération entre Pékin et Pyongyang.