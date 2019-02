« Qu’est devenu l’homme coincé dans l’ascenseur ? » de Kim Young-ha

Extrait de l’émission :





La vie vous réserve parfois des journées bien étranges. Dès le réveil, tout semble mal tourner. Les événements qui ne vous arrivent qu’une fois dans la vie se produisent l’un après l’autre en une seule journée comme s’ils n’attendaient que l’occasion pour se déclencher. C’est ce qui m’est arrivé aujourd’hui.





살다 보면 이상한 날이 있다.

그런 날은 아침부터 어쩐지 모든 일이 뒤틀려간다는 느낌이 든다.

그리고 하루 종일 평생 한 번 일어날까 말까 한 일들이

마치 기다리고 있었다는 듯

하나씩 하나씩 찾아온다.

내겐 오늘이 그랬다.









La journée commence mal pour Jeong Su-gwan. Le matin, la tête de son rasoir se casse et il ne peut se raser que la moitié du visage. Il est déjà 7h40. Il quitte son appartement en toute hâte et appelle l’ascenseur. Dix minutes s’écoulent, mais l’ascenseur n’arrive toujours pas. Il n’a plus de temps à perdre : il est maintenant 7h55.









J’ai commencé une rapide descente du quatorzième étage vers le rez-de-chaussée, aussi vite qu’un livreur de restaurant chinois.





Lorsque je suis arrivé au quatrième, j’ai remarqué que la cabine était bloquée entre le quatrième et le cinquième étage avec la porte palière ouverte. Deux jambes pendaient dans le vide.





Juste à ce moment-là, les résidents des étages supérieurs se précipitaient, me repoussant. Ils se rendaient sans doute à leur travail, tous vêtus d’un costume impeccable.





Comment pouvaient-ils ignorer cet homme coincé dans l’ascenseur alors qu’il était peut-être entre la vie et la mort ? Mais je ne pouvais pas non plus faire grand-chose pour lui.





나는 15층에서 1층을 향해 중국집 배달원처럼 달려 내려갔다.





5층을 지나가면서 보니 엘리베이터는 문이 열린 채로

6층과 5층 사이에 걸쳐 있었고,

엘리베이터 아래로 사람의 다리 두 개가 대롱거리고 있었다.





그 때 내 앞으로 위층에 사는 사람들이 바삐 나를 밀치고 아래쪽으로 내려갔다.

말쑥한 신사복을 차려입은 그들은 출근중이었다.





사람이 엘리베이터에 끼여 죽었는지 살았는지도 모르는데,

저렇게 무심히 지나치다니.

하지만 나 역시 할 수 있는 일은 별로 없었다.

여덟시 정각.

하지만 그를 구해낼 힘도 시간도 없었다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

La situation est très intrigante. Un homme est coincé dans l’ascenseur et le protagoniste ne voit que l’un de ses pieds, non pas son visage. Si le visage montre l’identité d’une personne, le pied symbolise l’anonymat. Ainsi, cet homme représente des individus non spécifiés qui vivaient dans des villes dans les années 1990. Il est bloqué dans l’ascenseur d’un immeuble résidentiel, symbole du capitalisme par excellence, et personne ne vient secourir cet homme sans nom. Cette nouvelle montre ainsi des exclus du grand système urbain des années 1990.









Auteur :

Kim Young-ha est né en 1966 à Hwacheon dans la province de Gangwon. Il entre dans le monde littéraire en 1998 avec le roman « J’ai le droit de me détruire ». « Qu’est devenu l’homme coincé dans l’ascenseur ? » a été publié en 1999.