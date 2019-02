Les Emirats arabes unis, alliés numéro un de la Corée du Sud au Moyen-Orient

ⓒYONHAP News

Le président de la République s’est entretenu en tête-à-tête avec le prince héritier d'Abou Dhabi. Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, l’homme fort des Emirats arabes unis, a été reçu aujourd’hui par le locataire de la Maison bleue Moon Jae-in. Il faut savoir que cet Etat fédéral est le plus important allié de la Corée du Sud au Moyen-Orient. Les deux pays ont établi des relations de partenariat stratégique spécial. Les EAU ont été fondés en 1971. Ils sont composés de sept émirats. Comptant parmi les plus importants producteurs et exportateurs de pétrole, ils possèdent la troisième réserve de pétrole et la quatrième réserve de gaz naturel au monde. Pourtant, ces ressources fossiles sont limitées. C’est la raison pour laquelle le pays applique diverses stratégies afin de faire face à l’épuisement des réserves d’hydrocarbures. Par exemple, Dubaï poursuit sa forte croissance économique sans pétrole en occupant une place majeure comme plaque tournante des affaires au Moyen-Orient. Cette ville mène plusieurs projets de coopération avec la Corée du Sud.





Faisant partie du Conseil de coopération du Golfe (CCG), les Emirats arabes unis s’efforcent de consolider leur force militaire. Ils sont la deuxième puissance militaire après l'Arabie saoudite parmi les six Etats membres. Abou Dhabi tente de multiplier les projets de coopération militaire et de sécurité. Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1980, Séoul est devenu un partenaire important dans les domaines de la défense et de l’économie. A noter qu’une unité spéciale sud-coréenne, Akh, comptant 150 soldats, est implantée dans le pays depuis 2011. En cherchant à réduire sa dépendance au pétrole, l’Etat fédéral du Moyen-Orient connaît un boom de la construction. Plusieurs projets de construction sont mis en place par des entreprises sud-coréennes. Lorsqu’on regarde le montant des marchés que ces dernières ont remportés dans le monde, les EAU figurent toujours dans le top 10. Cette relation de coopération s’est considérablement développée depuis qu’un consortium sud-coréen a remporté un méga-contrat de 20 milliards de dollars pour la construction de quatre centrales nucléaires. Il s’agissait de la première exportation de l’industrie nucléaire du pays du Matin clair.





Quel bilan peut-on tirer de cette coopération bilatérale ? La Corée du Sud est aujourd’hui devenu un partenaire stratégique d’Abou Dhabi et vice versa. Leurs échanges concernaient d’abord les domaines du pétrole et de la construction avant de s’étendre jusqu’à la sécurité et la défense. La coopération en matière de technologies de pointe, surtout les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, est de plus en plus active.