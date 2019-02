Le sommet de Hanoï peut-il aboutir à un « big deal » ?

ⓒYONHAP News

Le président américain Donald Trump a rejoint Hanoï, hier soir, pour retrouver le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Leur deuxième rencontre sera bien évidemment centrée autour de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Lors de leur premier sommet à Singapour, l’année dernière, ce sujet sensible avait certes été abordé, mais en des termes très vagues. Pourtant, il était significatif comme un point de départ du dialogue entre Washington et Pyongyang. Cette fois-ci, les deux leaders ne pourront plus se contenter de publier une déclaration symbolique. En d’autres termes, leurs échanges devront aboutir à des avancées concrètes. Trouver un terrain d’entente acceptable par les deux parties n’est pas chose aisée. Pourtant, le fait qu’un second sommet ait lieu peut être perçu comme étant de bon augure. De plus, les Etats-Unis et la Corée du Nord affichent une forte volonté de mener à bien leurs négociations. Dans ce contexte, certains estiment même qu’ils pourront parvenir à un « big deal ».





Les deux côtés ont tendance à mettre en avant leurs demandes tout en promettant de manière globale des mesures compensatoires. L’administration Trump exige des mesures à la fois ambitieuses et concrètes destinées à dénucléariser le pays communiste. De son côté, ce dernier réclame l’assouplissement voire la levée des sanctions qui lui sont imposées. En matière de récompense, le premier parle d’un avenir radieux pour le régime de Kim Jong-un, alors que celui-ci s’engage à réaliser la dénucléarisation. D’où les difficultés de faire avancer les négociations.





Le pays de l’Oncle Sam souhaite déterminer une feuille de route pour la dénucléarisation du royaume ermite tout en fixant les installations nucléaires à inspecter. En retour, ils évoquent la déclaration de fin de la guerre de Corée et l’ouverture d’un bureau de liaison Washington-Pyongyang. Pourtant, ces propositions risquent d’être rejetées par Kim III, qui se concentre sur l’allégement des sanctions contre son pays. Le succès de ces discussions bilatérales dépendra donc de la décision de la Maison blanche d’atténuer ou non ces mesures punitives.





Quel est le rôle joué par Séoul ? Le président Moon Jae-in propose une coopération intercoréenne sur le plan économique. Des projets tels que la connexion des voies ferrées et routières entre les deux Corées pourront faire partie des récompenses accordées au Nord. Bref, Donald Trump pourra mettre toutes ses cartes sur la table, allant de la déclaration de fin de la guerre de Corée jusqu’à la coopération intercoréenne en passant par la création d’un bureau de liaison afin d’obtenir une feuille de route vers la dénucléarisation de la péninsule.