Dans deux jours, les deux Corées vont célébrer le centenaire du mouvement du 1er mars, est connu sous le nom de « Samiljeol ». Ce grand mouvement d’indépendance contre l’occupation japonaise a vu le jour le 1er mars 1919, d’où son nom « Samil ». Pour rappel, « sam » et « il » signifient respectivement trois et un en coréen. Après l’annexion de leur pays par le Japon en 1910, les Coréens ont livré une farouche résistance anti-nippone. Et ce jour-là, les gens se sont rassemblés dans tout le pays pour organiser un vaste mouvement de résistance non violent à l’échelle nationale et pour réclamer ainsi leur autonomie vis-à-vis du régime colonial. Malgré la répression impitoyable des occupants japonais, une série de manifestations ont continué durant deux mois jusqu’à la fin du mois d’avril. Le fameux mouvement a grandement contribué à la naissance du gouvernement provisoire coréen à Shanghai en octobre de la même année. Environ 1,1 million de personnes ont participé aux plus de 1 200 manifestations.





Ryu Gwan-sun est l’une des figures emblématiques de ce mouvement de résistance. Elle était encore lycéenne de 17 ans à l’école Ewha, premier établissement d’enseignement moderne féminine du pays. Elle a d’abord pris part à une manifestation qui s’est déroulée à la gare de Namdaemun, à Séoul, avec cinq de ses amis. Après la fermeture provisoire de l’école, elle est retournée dans sa ville natale, Cheonan, où elle a mené, le 1er avril, le mouvement d’indépendance au marché Aunae, durant lequel ses parents ont été tués par la police japonaise. La lycéenne a été arrêtée et est décédée en prison l’année suivante.





La série du pansori créatif « Le chant des patriotes » est composée par Park Dong-shil. Originaire de Damyang dans la province de Jeolla du Sud, ce maître de pansori a transmis son art du chant à de nombreux chanteurs célèbres, notamment Kim So-hee, Jang Woljungseon, Han Seung-ho, Park Gwi-hee, qui ont déployé des efforts acharnés pour préserver la musique traditionnelle coréenne après la libération. Il a quitté la Corée du Sud durant la guerre fratricide pour s’installer au Nord, où il a formé des artistes compétents dans des écoles de musique traditionnelle.





On ne sait pas exactement quand et dans quelles circonstances Park Dong-shil a créé « Le chant des patriotes ». Le régime colonial japonais a interdit toutes les chansons traditionnelles, de crainte qu’elles n’inspirent un esprit nationaliste aux Coréens. Pourtant, la fameuse série aurait dû être achevée avant 1945 car les anciens élèves de Park sont nombreux à affirmer l’avoir entendu chanter en secret avant même la libération. Lorsque la série a enfin été chantée sur scène après l’indépendance de la Corée, le public l’a accueillie avec des applaudissements frénétiques en s’exclamant ensemble « Vive l’indépendance ! ».





De récentes études menées révèlent la présence importante de femmes dans les mouvements de résistance anti-japonaise. L’une d’entre elles est une gisaeng, une courtisane-artiste polyvalente professionnelle, du nom de Kim Hyang-hwa qui est originaire de la ville de Suwon dans la province de Gyeonggi. En effet, les gisaeng ont joué un rôle clé dans les mouvements d’indépendance dans l’ensemble du pays. Lorsque l’empereur Gojong est décédé, les gisaeng de Suwon se sont rassemblées pour se rendre à Séoul, vêtues de robes funéraires, et ont pleuré la mort de leur souverain. Ce sont également elles qui ont joué un rôle de premier plan lors du fameux mouvement du 1er mars. Kim Hyang-hwa a été arrêtée et placée dans la même cellule que Ryu Gwan-sun.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. Un extrait du pansori créatif intitulé « Le chant de la patriote Ryu Gwan-sun » interprété au chant par Chung Sun-im

2. « Ssukdaemeori » interprété au chant par Im Bang-ul en compagnie du groupe Kim Do-gyun

3. « La fantaisie d’Arirang » interprétée par l’Orchestre symphonique de Kyoto sous la direction de Kim Hong-jae