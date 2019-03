Mars en Corée du Sud : les beaux jours reviennent

Ah, mars... Enfin le retour des températures plus douces. Un mois de mars qui démarre chaque année par une fête nationale, celle du mouvement d'indépendance du 1er mars 1919. Et cette année, c'est le centenaire. Alors vous vous en doutez, la Corée du Sud a mis les petits plats dans les grands pour organiser un maximum de manifestations autour de cet événement.





ⓒ www.together100.go.kr

Mais mars, ce n'est pas que cela. La péninsule sud-coréenne, friande de festivals en tout genre, propose chaque mois de quoi satisfaire les petits comme les plus grands. Et au programme cette année, le 22ème Jeju Fire Festival, un événement à ne pas manquer sur l'île de beauté coréenne, mais aussi le Jindo Miracle Sea Road Festival au sud-ouest du pays où la mer s'ouvre miraculeusement, ou encore le Yeongdeok Snow Crab Festival, qui permet aux visiteurs de déguster en quantité les crabes de neige.





ⓒ http://buriburi.go.kr

Et pour ceux qui restent à Séoul, la KITAC, organisation coréenne pour le théâtre et les arts, profite de la fête internationale de la francophonie pour ouvrir son premier festival du théâtre francophone, du 27 au 31 mars, avec au programme des pièces, des lectures, des ateliers et un invité VIP !





ⓒ www.kitac.co

Enfin, le mois de mars c'est aussi et avant tout le retour du printemps et donc de la floraison des cerisiers. Les festivals des cerisiers en fleur ouvrent leur porte à partir du 26 mars et jusqu'à mi-avril un peu partout en Corée du Sud. Un rendez-vous à ne pas manquer !





ⓒ visitkorea.or.kr