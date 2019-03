Les instruments à vent traditionnels

ⓒ YONHAP News

Cette semaine, pourquoi ne pas nous intéresser au son des instruments à vent traditionnels les plus connus ?

Pour commencer, il en existe un au son profond… Il s’agit du « daegeum », un instrument qui ressemble énormément à la flûte traversière, sauf que le daegeum est en bambou et il est le plus gros d’une famille de trois. Le plus petit format s’appelle le « sogeum » et le format intermédiaire est le « junggeum ».

Tout comme la flûte traversière, il se joue de côté à la différence que l’épaule vient soutenir la tête de l’instrument.





Intéressons-nous maintenant à un autre instrument tout aussi incroyable appelé « piri ». Il s’agit d’un instrument à anche double et à perce cylindrique. Il se joue comme une flûte à bec classique, celle que les collégiens tiennent dans leurs mains au collège en France, entre autres. Le piri est petit et fin et se tient de la même façon qu’une flûte occidentale. Cet instrument à vent était, fut un temps, utilisé pour la musique de cour, plus récemment pour la musique religieuse mais aussi la musique populaire. Le son que produit le piri ne doit pas vous êtes étranger puisqu’il est très utilisé lors d’événements et il reflète parfaitement le son traditionnel.





Finissons avec le dernier mais pas des moindres, le « taepyeongso » qui est, lui aussi, une flûte au son presque identique au piri mais qui, visuellement, se distingue de tous les autres.Le taepyeongso signifie littéralement « la flûte de bambou de la paix ». C’est aussi un instrument à anche double et il fait partie de la famille des hautbois.Son corps est fait de bois de Yuja ou de Jujubier ou encore de mûrier et son bout s’ouvre telle une trompette, formé par un cornet en métal.On peut régulièrement voir cet instrument lors de changement de la garde devant les palais royaux de Séoul par exemple, ou pendant des événements qui réunissent des groupes reproduisant la garde royale, image de la Corée, tout comme le sont les musiciens et acrobates de samulnori.





