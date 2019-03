100e anniversaire du mouvement pour l’indépendance : Moon prononce un discours sur l'avenir de la péninsule

ⓒ YONHAP News

Le président de la République a proposé ce matin sa vision du « nouveau régime de la péninsule coréenne », cela dans son discours prononcé à l’occasion de la cérémonie commémorative du 100e anniversaire du mouvement pour l’indépendance. En quoi consiste-t-elle ? Il s’agit d’établir un régime de paix permanente qui rassemblerait la Corée du Sud, la Corée du Nord et les Etats-Unis, évidemment à condition de régler le dossier nucléaire nord-coréen. Moon Jae-in en a donné une ébauche en suivant plusieurs étapes. D’abord, lorsque la dénucléarisation aura bien avancé, Séoul et Pyongyang formeront une commission conjointe chargée du développement économique pour réaliser une prospérité commune. Ensuite, l’amélioration des relations intercoréennes contribuera à normaliser les relations entre Washington et Pyongyang, et celles entre Séoul et Pyongyang. Ne restera plus qu’à élargir ce mouvement de détente afin de mettre en place un nouvel ordre de la paix et de la sécurité en Asie du Nord-est.





Le chef de l’Etat a mis en avant deux points-clé. D’une part, c’est la Corée du Sud qui prendra l’initiative dans ce régime de la nouvelle péninsule coréenne. Moon Jae-in l’a défini comme « un nouvel ordre de cent ans à notre propre initiative » selon ses mots. Il a souligné que les cent ans à venir ne seraient pas qualitativement comparables à ceux du passé. D’autre part, ce régime sera un nouveau moteur de croissance économique en Eurasie. Autrement dit, la paix dans la péninsule coréenne bénéficiera non seulement aux deux Corées, mais son impact ira bien au-delà, et profitera à toute l’Asie du Nord-est, mais aussi à l’Asean et à l’Europe. Mais pour y arriver, il est indispensable d’obtenir le soutien de toute la population. Ainsi, le président a-t-il appelé ses compatriotes à joindre tous leurs efforts à cet effet tout en déclarant la volonté d’appuyer son projet sur l’esprit du mouvement d’indépendance du 1er mars et sur l’unité nationale.





Moon Jae-in a ainsi esquissé « une communauté de coopération pour une économie pacifique ». Plus concrètement, il a évoqué deux projets intercoréens actuellement suspendus. Il a promis de mener des concertations avec les Etats-Unis pour relancer le tourisme aux monts Geumgang et réouvrir le complexe industriel de Gaeseong. Il a souhaité également transformer la zone démilitarisée frontalière (DMZ) en un parc de la paix, organiser les retrouvailles des familles séparées, offrir aux sud-Coréens originaire du Nord l’occasion de visiter leur pays natal, et réciproquement.





On s’attendait à ce que le locataire de la Maison bleue présente des mesures plus spectaculaires en se basant sur les résultats du second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. L’échec de ce rendez-vous l’a obligé à les tempérer. Mais Moon Jae-in reste droit dans ses bottes. Il a réaffirmé sa volonté d’installer une paix permanente dans la péninsule coréenne, tout en appelant la coopération Séoul-Washington, la poursuite du dialogue Washington-Pyongyang, et le soutien de la communauté internationale à cet égard.