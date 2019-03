Le taux de fécondité est tombé à 0,98 enfant par femme

ⓒKBS News

En 2018, le taux de fécondité en Corée du Sud est passé sous la barre d’un enfant par femme pour la première fois, en s’établissant à 0,98. Le nombre de décès a, en revanche, atteint son niveau historiquement le plus élevé à 298 900 personnes. Le pays du Matin clair a ainsi connu l'année dernière une croissance démographique naturelle de 28 000 personnes, soit la plus faible hausse depuis 1970.





Le taux de fécondité est le nombre d'enfants que pourrait avoir une femme au cours de sa période de procréation. Selon les données publiées le 27 février par le Kostat, l'Institut national des statistiques, le taux de fécondité en Corée du Sud en 2018 est tombé à 0,98 enfant par femme, soit le niveau le plus bas jamais atteint. D'après l'institut, ce taux n'atteint même pas la moitié de celui requis pour maintenir l'effectif de la population, qui est de 2,1 enfants par femme, et le pays pourrait connaître une baisse démographique accélérée.





La Corée du Sud est le seul pays de l'OCDE à afficher un taux de fécondité inferieur à un enfant par femme. En 2016, le taux de fécondité moyen des 35 pays de l'OCDE était de 1,68 enfant par femme. Le taux de natalité brut est le nombre de naissances par an pour 1 000 habitants. L'année dernière, en Corée du Sud, ce chiffre a atteint 6,4, soit 0,6 de moins par rapport à l'année précédente. Le Kostat prévoyait que la population sud-coréenne commencerait à diminuer à partir de 2028. Mais cette baisse pourrait avoir lieu plus tôt que prévu.





Plus en détail, les taux de fécondité par groupes d'âge ont reculé sauf pour les plus de 40 ans. Les femmes entre 30 et 34 ans ont affiché le chiffre le plus élevé. Quant aux femmes âgées de 25 à 29 ans, elles font de moins en moins de bébés. Elles enregistrent un taux même plus faible que celui des 35 à 39 ans.





Le nombre de naissances pour 1 000 femmes de 25 à 29 ans s’est établi à 41,0 en 2018, en baisse de 6,9 par rapport à 2017. Ce taux a été de 91,4 chez les 30 à 34 ans et de 46,1 chez les 35 à 39 ans, soit respectivement 6,3 et 1,1 de moins par rapport à l'année précédente. En revanche, il a augmenté chez les 40 à 44 ans, à 6,4 naissances pour 1 000 femmes, soit 0,4 de plus par rapport à un an plus tôt. L'âge moyen des mères à l'accouchement a atteint 32,8 ans contre 32,6 ans en 2017. La part des accouchements chez les mères âgées de 35 ans ou plus est de 31,8 %, en hausse de 2,4 % en un an.





Tous ces chiffres montrent que les politiques gouvernementales visant à faire remonter la natalité n'ont pas eu les effets escomptés. Depuis 2006, le gouvernement sud-coréen adopte tous les cinq ans un plan de relance de la fécondité et met en place toute une série de mesures dans ce sens. Pour la période de 2016 à 2020, l'exécutif s'est fixé pour objectif de ramener le taux de fécondité à 1,5 enfant par femme. Les mesures mises en place sont souvent destinées à faciliter les accouchements ou à soutenir l'éducation des enfants. Or, l'instabilité du marché de l'emploi, le coût du logement ou le manque de structures de garde d'enfants sont des facteurs importants qui découragent les jeunes de se marier et d'avoir des enfants. Désormais, pour faire repartir la natalité à la hausse, le gouvernement entend se placer dans une perspective à long terme et donner la priorité à l'amélioration de la qualité de vie de la population et à la promotion de l'égalité des sexes dans la société.