Le gouvernement finalise le projet de réforme du système de fixation du salaire minimum

Le gouvernement a présenté le 27 février un projet final de révision du système de fixation du salaire minimum. D'après ce projet, le comité chargé de revaloriser le SMIC chaque année sera scindé en deux comités : l'un chargé de déterminer une fourchette et l'autre de fixer le seuil minimal à l'intérieur de cette fourchette. Le texte prévoit de prendre désormais en compte son éventuel impact sur l'emploi ainsi que la situation économique, et non pas la capacité des entreprises à payer des salaires.





Le ministère de l'Emploi et du Travail avait présenté le 7 janvier un avant-projet de révision du processus de fixation de la rémunération minimale. Le texte a ensuite été modifié après plusieurs examens par des experts et un sondage en ligne auprès de la population. Le projet final dévoilé mercredi prévoit notamment de scinder le comité sur le salaire minimum actuel en deux comités. L'un sera composé uniquement d’experts et sera chargé de déterminer une fourchette dans laquelle le SMIC pourrait se situer. L'autre comportera des membres représentant le syndicat, le patronat et l'intérêt public et aura pour mission d’en fixer le montant à l'intérieur de la fourchette déterminée.





Plus concrètement, le comité chargé d’établir la fourchette sera formé de neuf experts choisis par le syndicat, le patronat et l’exécutif. Tout au long de l’année, il procèdera à des analyses statistiques et mènera des études de terrain afin de prendre en compte les résultats dans la détermination des montants plafonds et plancher. Parmi les critères à considérer dans ce processus figurent non seulement le coût de la vie des employés, le salaire d'un employé exerçant un travail similaire, la productivité du travail, le ratio de répartition des revenus, mais désormais également l'éventuel impact du salaire minimum sur l'emploi, ainsi que la situation économique. En revanche, la capacité des entreprises à payer des salaires, qui selon le gouvernement est difficilement chiffrable, n'a pas été retenue comme critère.





Quant au comité chargé de fixer le salaire minimum, il comptera au total 21 membres, composé à parts égales de délégués des salariés, des employeurs et de représentants de l’intérêt public. Parmi ces derniers, trois seront sélectionnés par le gouvernement et quatre par l'Assemblée nationale.





C'est dans un contexte de multiplication des conflits entre les partenaires sociaux autour de sa révision annuelle qu'une réforme du dispositif de fixation du SMIC s'imposait. Le projet gouvernemental a cette particularité qu’il prévoit une implication active des experts dans le processus, en leur confiant le soin de fixer préalablement une fourchette.





Pour que la proposition gouvernementale puisse entrer en application, la loi sur le salaire minimum doit être amendée. Selon la législation en vigueur, le ministre de l'Emploi et du Travail doit demander au comité compétent, au plus tard le 31 mars chaque année, d’examiner le montant pour l'année suivante. Donc, pour que le nouveau dispositif puisse être appliqué dès l'année prochaine, l'amendement de la loi concernée devra se terminer au plus tard à la mi-mars.





Reste à savoir si cette réforme permettra de réduire les conflits entre les salariés et le patronat. Les milieux d’affaires protestent déjà contre le fait que la capacité des entreprises à payer des salaires ait été écartée des critères pertinents. Les salariés, quant à eux, estiment que la prise en considération de la situation économique ou de l'impact sur l'emploi vise à ralentir le rythme d'augmentation du salaire minimum. Enfin, certains s’interrogent sur l’efficacité du processus de détermination préalable d’une fourchette. Selon eux, les experts risquent de jouer, dans ce processus, le rôle de porte-parole des syndicats et du patronat. Puis, leur travail sera vain si jamais ils finissent par proposer une fourchette trop large.