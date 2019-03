Echec du 2e sommet nord-coréano-américain

© YONHAP News

Le deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-eun à Hanoï s’est soldé par un échec. Les deux hommes qui attendaient beaucoup de ce second tête-à-tête sont donc repartis bredouilles chacun de leur côté. Le président americain prenant même l’avion pour rentrer à Washington à peine la conférence de presse avec les journalistes terminée.





Mais pour le numéro un nord-coréen, le voyage au Vietnam n’est pas complètement inutile. En effet, ce déplacement revêt également une importance historique et économique du fait de l’isolement de la Corée du Nord, qui a été en guerre avec les États-Unis, comme le Vietnam, mais qui a su par la suite tisser des liens avec l’ex-ennemi et décoller économiquement en faisant des réformes et en s’ouvrant. Et les nord-Coréens veulent peut-être le prendre comme modèle de développement. Certains responsables nord-coréens ont d’ailleurs visité les usines de VinFast situées dans la zone économique spéciale hors taxe de Hai Phong. Une zone qui pourrait devenir un modèle pour la ville portuaire nord-coréenne de Nampo, dans l’ouest du royaume ermite.