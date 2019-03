Impact des « jangmadang » sur l’économie nord-coréenne

© KBS

Avec la forte croissance des « jangmadang » en Corée du Nord, les échanges et le commerce de produits de base sont devenus monnaie courante dans le pays communiste. On peut même dire que ces marchés privés ont complètement transformé l’économie nord-coréenne.





Un chiffre notamment le prouve. On estime que pas moins de 1,8 million de personnes à travers le pays les fréquentant quotidiennement. Et aujourd’hui, 80 à 90 % des résidents nord-coréens s’approvisionnent sur ces marchés. Et alors que de plus en plus de personnes dépendent de ces marchés, le nombre de nouveaux investisseurs privés en quelque sorte, connu sous le nom de « donju », connaît également une augmentation. Des donju dont les activités s’élargissent aussi puisque ceux-ci investissent désormais dans un large éventail d’entreprises, allant des bus privés aux taxis à moto, en passant par les prêts et la construction de logements, pour s’enrichir.





Ce phénomène s’est même accéléré depuis l’arrivé au pouvoir de Kim Jong-un, puisque ces derniers sont devenus le principal moteur de l’adhésion du pays à une économie de marché. On dit même que le flux de leur argent est celui de l’économie nord-coréenne.